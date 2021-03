FRATELLI D’ITALIA SALERNO. NUOVE NOMINE PER VIETRI, GAMBINO E IAQUINANDI

Continua la riorganizzazione di Fratelli d’Italia in provincia di Salerno. Il commissario provinciale Giuseppe Fabbricatore – sentiti l’On. Edmondo Cirielli (Questore della Camera dei Deputati e Coordinatore della Direzione Nazionale di FdI), il Senatore Antonio Iannone (Commissario Regionale di FdI) e il consigliere regionale Nunzio Carpentieri – ha nominato: la dirigente nazionale Imma Vietri quale responsabile provinciale del Tesseramento; l’ex consigliere regionale On. Alberico Gambino quale responsabile provinciale all’Organizzazione; il consigliere provinciale Marco Iaquinandi quale responsabile provinciale agli Enti Locali. “Dopo la nomina dell’Esecutivo Provinciale di dieci giorni fa – dichiara Fabbricatore – compiamo un ulteriore passo in avanti per rafforzare e rilanciare l’azione politica del partito in provincia di Salerno, anche in vista delle sfide elettorali che ci attendono, a partire dalle prossime elezioni comunali. Fratelli d’Italia vuole essere sempre più un partito aperto, dinamico, concreto, radicato sul territorio, per dare voce e rappresentare quei cittadini che non si riconoscono nel centrosinistra e nel Movimento Cinque Stelle. Sono convinto che, grazie al lavoro di tutta la squadra, in provincia di Salerno Fratelli d’Italia otterrà grandi risultati” conclude Fabbricatore.

