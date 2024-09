FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “DE LUCA RICANDIDATO ? MI FAREBBE PIACERE MA NON CI SONO STRADE GIURIDICHE”

“De Luca si ricandiderà alla presidenza della Regione ? Se fosse così mi farebbe piacere. Non so quale potrebbe essere la via giuridica perché lo faccia. Francamente non ne vedo. Ma in generale in una campagna elettorale e’ meglio confrontarsi con i governatori uscenti perché i dibattiti saranno sulle cose fatte e su quelle non fatte”. Lo afferma il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello. “Chi vince ha diritto a ripresentarsi – aggiunge Martusciello- In Campania il centrodestra questo diritto lo ha dato a chi ha perso. E’ accaduto sia per le comunali a Napoli che per le regionali. Quell’errore lo abbiamo pagato in modo straordinario. Ora è tempo di cambiare. Il centrodestra in Campania sarà maggioranza tra 14 mesi”, conclude l’eurodeputato.

