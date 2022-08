GENNARO ESPOSITO (FDI): “BASTA POLITICA ATTIVA, MA RESTO CON GIORGIA MELONI”

Dal 2018, da uomo di partito, ho sempre messo a disposizione la mia persona per Fratelli d’Italia, collaborando con i vertici provinciali e regionali, provando ad apportare un mio personale contributo, frutto di esperienze professionali e politiche. Adesso è giunto, pero’, il momento delle scelte chiare, decise, inequivocabili: la mia esperienza politica attiva termina oggi, anche per importanti impegni di lavoro che ho assunto nel corso degli ultimi anni. E non è per caso che preferisco annunciare la mia scelta prima che inizi il periodo in cui vengono stabilite le candidature per le prossime elezioni politiche del 25 Settembre. E’ il momento di lasciare spazio a persone sempre piu’ capaci, sempre piu’ competenti, che sappiano mantenere alto il nome della nostra storia e di Fratelli d’Italia. Il mio impegno continuerà all’interno di Fratelli d’Italia e sarà indirizzato alla crescita del consenso per il nostro partito, provando ad individuare figure di alta qualità che possano, al di là dei ruoli e delle nomine e della imposizione dall’alto, tradurre in fatti concreti i valori ed i programma della nostra leader Giorgia Meloni e di tutta la comunità nazionale di Fratelli d’Italia.