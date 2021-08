GESTIONE RIFIUTI, PONTECAGNANO FAIANO CANCELLA BATTIPAGLIA E BELLIZZI

Il Comune di Pontecagnano Faiano cancella Bellizzi ma, soprattutto, Battipaglia nella gestione del ciclo dei rifiuti con la costituzione del Sub Ambito Piana del Sele-Picentini: scavalcata la maggiore popolazione, il Sindaco Lanzara si appresta a guidare la politica in tema di ambiente per i prossimi anni in un territorio molto delicato e particoalare.

“Costituito il SAD – Sub Ambito Distrettuale – a fare da capofila sarà il nostro comune. I servizi di spazzamento, raccolta e trasporto saranno affidati ad un gestore unico, individuato con criteri nuovi di sostenibilità economica e massima efficienza.”

Lo scrive il Sindaco Lanzara che poi precisa.

“Un NO secco a carrozzoni politici o a municipalizzate già esistesti che hanno dimostrato ampiamente le inefficienze e una pessima gestione.”