GIFFONI VALLE PIANA, COMUNALI 2021. TRE NOMI IN CAMPO PER LA CARICA DI SINDACO

Sono tre, al momento, i nomi in corsa per la carica di Sindaco del Comune di Giffoni Valle Piana, il centro dei Picentini, chiamato al voto per il rinnovo del consiglio comunale e del primo cittadino. In corsa….

… ci sono tre liste con i rispettivi candidati alla carica di sindaco.

Il Sindaco uscente Antonio Giuliano, da tempo in campo con la sua campagna elettorale, ha quasi ultimato la lista che lo accompagnerà alla sfida per il secondo mandato, con alcuni nomi nuovi ed una riconferma, quasi sostanziale, della squadra vincente delle Comunali del 2016.

Dopo l’ottima esperienza alle Regionali 2020 con la lista di Campania Libera, torna in campo, questa volta per le Comunali 2021 di Giffoni Valle Piana, Romina Malfeo che puo’ contare su di un vasto sostegno per le elezioni del prossimo autunno.

Il terzo nome, invece, una assoluta novità, è quello di Fabio Fasulo che sta mettendo a punto una lista con tantissime novità per il panorama politico del comune di Giffoni Valle Piana.