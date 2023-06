GIGI CASCIELLO: “ADDIO A SILVIO BERLUSCONI, GLI HO VOLUTO BENE”

“La morte di Silvio Berlusconi mi addolora e con lui se ne va non solo parte della storia della politica, dell’imprenditoria, dell’editoria, dello sport italiano. E per me oggi la politica non c’entra nulla e porterò con me l’ultima telefonata avuta da Berlusconi alla fine del 2021: cortese, affettuoso come sempre. E oggi prego per lui, la sua famiglia, per quanti gli hanno voluto bene. E io gli ho voluto bene.”

Lo scrive l’ex parlamentare di Forza Italia, oggi Coordinatore Provinciale di Azione, Gigi Casciello.