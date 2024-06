GIGI CASCIELLO (AZIONE): “TERZO MANDATO DE LUCA? E’ ARGOMENTO CHE NON CI RIGUARDA”

Gigi Casciello, Coordinatore Provinciale di Azione, in una intervista rilasciata, questa mattina, a Cronache, fa il punto della situazione in vista dell’Assemblea Nazionale del partito in programma a Luglio, esprimendo, già, una posizione chiara nei confronti delle prossime elezioni Regionali in Campania.

«È chiaro che una riflessione complessiva sul partito vada fatta, soprattutto per chi come me fa prevalere in politica la passione e l’impegno per i territori. A luglio ci sarà l’assemblea nazionale di Azione e li non mancherò di esprimere la mia posizione sul futuro del partito».

“E tanto per essere chiari abbiamo più volte affermato che il terzo mandato di De Luca non è argomento che ci riguarda, quindi non va preso in considerazione e tra l’altro è stato già bocciato in sede normativa. Bisogna andare oltre senza vincoli ideologici coniugando il nostro programma per la Campania (a partire dalla necessità’ di mettere mano al disastro della sanita e dei trasporti pubblici) con quello delle altre forze in campo. Quindi con la consapevolezza di essere determinanti, per la vittoria e per la nuova guida della Campania, dovremo essere in grado di proporre le nostre idee a partire condivisione del dalla candidato presidente. Ripeto, senza dare nulla per scontato».