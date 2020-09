“Oggi abbiamo presentato il progetto di Fratelli d’Italia per la Campania e per l’Irpinia.

Abbiamo invitato, insieme a Stefano Caldoro, a non cedere alle lusinghe della clientela e dei ricatti per scegliere la strada della serietà, della coerenza e della libertà. Insieme, facciamo vincere l’Irpinia e la Campania.”

Lo scrive Giovanni D’Ercole, candidato al consiglio regionale con Fratelli d’Italia in Provincia di Avellino.