“La nuova giunta regionale, come la vecchia, non vede presente un solo irpino.

E in periodo di seconda ondata covid non c’è l’assessore alla sanità.”

Lo denuncia Giovanni D’Ercole, esponente di Fratelli d’Italia, primo dei votati nella lista del partito di Giorgia Meloni alle ultime elezioni regionali.

De Luca ha fatto bene: se l’Irpinia, mortificata per oltre 5 anni, l’ha masochisticamente premiato votandolo a mani basse, vuol dire che agli Irpini piace essere trattati male…