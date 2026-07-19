GIUSEPPE FABBRICATORE (FDI): “L’EUROPA DELLO SPORT RIPARTE DALLA CAMPANIA E DA SALERNO”

“Ieri sera ho partecipato su delega del Presidente del Consiglio Regionale On. Massiliano Manfredi alla cerimonia di inaugurazione degli European Universitaries Games, una serata straordinaria che ha visto la nostra provincia e l’intera regione diventare il cuore pulsante dello sport universitario europeo.”
Lo scrive il Vice Presidente del Consiglio Regionale Giuseppe Fabbricatore.
È stato un momento di grande valore istituzionale, condiviso sul territorio insieme al Presidente della Regione On. Roberto Fico, e al Rettore dell’Università di Salerno, Professore Virgilio D’Antonio. La presenza dei colleghi consiglieri regionali e assessori intervenuti conferma l’impegno e l’attenzione sul territorio regionale: quando al centro c’è la crescita e lo sviluppo della regione Campania, il rispetto dei ruoli e la collaborazione istituzionale diventano la strada maestra.
Vedere migliaia di giovani atleti provenienti da ogni parte d’Europa sfilare qui da noi è una vetrina importantissima per Salerno e per tutta la Campania. Ma la soddisfazione più grande resta il messaggio dell’evento: lo sport come linguaggio universale per unire le culture, promuovere l’inclusione e il fair play. Un caloroso benvenuto in Campania e un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi per le gare!