GIUSEPPE FABBRICATORE (FDI): “L’EUROPA DELLO SPORT RIPARTE DALLA CAMPANIA E DA SALERNO”

È stato un momento di grande valore istituzionale, condiviso sul territorio insieme al Presidente della Regione On. Roberto Fico, e al Rettore dell’Università di Salerno, Professore Virgilio D’Antonio. La presenza dei colleghi consiglieri regionali e assessori intervenuti conferma l’impegno e l’attenzione sul territorio regionale: quando al centro c’è la crescita e lo sviluppo della regione Campania, il rispetto dei ruoli e la collaborazione istituzionale diventano la strada maestra.