LEGGE ELETTORALE. IL LEADER DELLA LEGA MATTEO SALVINI: “PREFERENZE ? VEDIAMO SE SI PUO’ RECUPERARE”

La maggioranza non c’è più? “Sciocchezze, sciocchezze estive… Spero che si possa recuperare il tema delle preferenze, bocciate col voto segreto chiesto dalla sinistra, col voto compatto della sinistra e con qualcuno del centrodestra che si è sfilato”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio 24.

“Evidentemente – ha proseguito Salvini – qualcuno ha fatto questo tipo di ragionamenti associandosi a una sinistra che, nella sua totalità, ha votato contro le preferenze. Quindi, mentre la maggioranza del centrodestra, tranne quei 50, ha votato per le preferenze, quindi per la scelta dei cittadini anche sulle persone, la sinistra nella sua totalità ha detto: ‘No, i cittadini non possono scegliere'”