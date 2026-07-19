ANCI CAMPANIA IN CINA. IL PRESIDENTE MORRA: “LE NOSTRE CITTA’ MOTORE DELLA INTERNAZIONALIZZAZIONE”

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

“Il rapporto con la Cina va organizzato e strutturato per valorizzare al meglio le eccellenze dei nostri territori. La Campania dispone di un
patrimonio straordinario di imprese, produzioni, cultura e saper fare che può trovare nuovi spazi di crescita sui mercati internazionali. Dobbiamo invertire la narrazione: non guardare alla Cina solo come un mercato, o peggio ancora come una minaccia, ma come a un interlocutore con cui costruire relazioni fondate sulla reciprocità e sulla valorizzazione delle rispettive eccellenze”. Lo ha detto il presidente di Anci Campania, Francesco Morra, ospite della Shenzhen-Milan Lifestyle Week in Cina.
“In questo percorso il sistema dei Comuni può essere decisivo- ha spiegato – le città sono il primo livello della diplomazia economica e culturale, possono mettere in rete imprese, università e comunità, creare occasioni di cooperazione e accompagnare, giocando di squadra con gli altri enti e le istituzioni, le piccole e medie imprese nei percorsi di internazionalizzazione. La diplomazia dei territori parte dalle
città: è nei Comuni che si costruiscono relazioni di fiducia, si promuovono le identità locali e si creano le condizioni per uno sviluppo internazionale stabile e duraturo”.

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