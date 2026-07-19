MIMI’ MINELLA E ROBERTO CELANO (FORZA ITALIA): “REGIONE CHIARISCA SU FUTURO PINETA DI CAPACCIO”

I consiglieri regionali di Forza Italia Mimì Minella e Roberto Celano hanno presentato questa mattina un’interrogazione a risposta scritta al Presidente della Giunta regionale e all’Assessore competente per chiedere interventi urgenti a tutela della pineta di Capaccio Paestum.

Nell’atto ispettivo i consiglieri evidenziano il progressivo stato di degrado dell’area, caratterizzato da alberature instabili, vegetazione compromessa, accumulo di rifiuti, fenomeni di erosione e carenza di manutenzione, condizioni che rappresentano un rischio per la sicurezza dei cittadini e dei numerosi turisti, oltre ad aumentare il pericolo di incendi durante la stagione estiva.

Minella e Celano ricordano che la pineta costituisce un patrimonio ambientale di straordinaria importanza per la difesa della costa, la tutela della biodiversità e lo sviluppo turistico del territorio, chiedendo alla Regione Campania di chiarire le ragioni dell’attuale situazione, gli eventuali sopralluoghi effettuati e le criticità riscontrate.

Con l’interrogazione, i consiglieri sollecitano inoltre un piano di interventi immediati per la messa in sicurezza delle alberature, la pulizia straordinaria dell’area, la prevenzione degli incendi e il ripristino della piena fruibilità della pineta, oltre a conoscere le risorse economiche disponibili, gli eventuali programmi di riqualificazione e le misure strutturali che si intendono adottare per garantire una manutenzione costante ed evitare il ripetersi di simili situazioni di degrado.

I consiglieri hanno richiesto che la risposta venga fornita in forma scritta, auspicando un tempestivo intervento della Regione a tutela di uno dei principali patrimoni ambientali della Campania.

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