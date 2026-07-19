ROBERTO VANNACCI RILANCIA SULLE PREFERENZE DA INSERIRE NELLA NUOVA LEGGE ELETTORALE

“Possiamo ancora rendere la sovranità al popolo. Chi può, tiri fuori gli attributi e riproponiamo insieme le preferenze. La sovranità al popolo può ancora essere restituita. Ci vuole solo coraggio”. Lo scrive sui social Roberto Vannacci a commento di un video in cui appare in canottiera nera e con due meloni in mano.

“La guerra si vince con il cuore e con l’acciaio e la sovranità al popolo può ancora essere restituita dopo la Caporetto che abbiamo vissuto a Montecitorio, dove i badogliani hanno sparato alla schiena del proprio schieramento”, dice il generale del video.

“Chi può tiri fuori gli attributi e riproponiamo le preferenze al Senato”, sollecita il leader di Fn spiegando: “Questa lettura a Montecitorio io garantisco il pieno supporto dei miei arditi futuristi”. Vannacci sollecita: “Giochiamocela tutta, ora ci vuole coraggio”.