DAL CONGRESSO PROVINCIALE DELLA LEGA SALERNO PARTIRA’ PETIZIONE PER MARIO ROGGERO

“Domani al congresso provinciale della Lega a Salerno, che si svolgerà al Mediterranea Hotel Resort & Convention Center a partire dalle ore 18:00, lanceremo la petizione a livello regionale per raccogliere più adesioni possibili per chiedere al Presidente della Repubblica la concessione della grazia a Mario Roggero, in piena continuità con il lavoro che il nostro leader Matteo Salvini sta portando avanti a livello nazionale. È una battaglia di civiltà nei confronti di Roggero e di tutte le vittime di rapine ed aggressioni che non possono essere punite in maniera eclatante e sproporzionata per essersi difese da criminali che hanno messo a repentaglio la vita della propria famiglia, mentre per strada ci sono tanti delinquenti che riescono a farla franca. In tutta Italia c’è sconcerto per una vicenda che non può lasciarci indifferenti e sono certo che anche le nostre comunità reagiranno sostenendo la nostra petizione per permettere a Mario Roggero di trascorrere con i suoi cari i prossimi anni della sua vita”.

Così il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi.