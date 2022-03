GIUSEPPE RUBERTO (FI): “AUGURI AGLI ELETTI FORUM DEI GIOVANI DELLA PROVINCIA DI SALERNO”

“I giovani che si avvicinano al mondo della vita pubblica attraverso il Forum, principale forma di partecipazione istituzionale e di espressione delle istanze dei giovani alle Amministrazioni locali e sovracomunali, vanno incoraggiati e sostenuti soprattutto in un periodo in cui le giovani generazioni si allontano, sempre piu’, dall’attività e dall’impegno personale nella vita amministrativa. Auguro un sentito buon lavoro a tutti i neo eletti del Forum dei Giovani della Provincia di Salerno nelle diverse aree geografiche; particolarmente orgoglioso per Rosario Madaio, Presidente del Forum dei Giovani di Castelcivita, eletto Coordinatore del Forum Provinciale.

E’ un segnale importante per tutte le aree interne del nostro territorio e per i tanti piccoli comuni della Provincia di Salerno.”

E’ quanto dichiara il Capogruppo in Consiglio Provinciale di Forza Italia – Lega – Npsi- Udc Giuseppe Ruberto.

“Mi auguro, continua Ruberto, che tra il Consiglio Provinciale ed il Forum dei Giovani possa instaurarsi un continuo rapporto di collaborazione e confronto per garantire ai giovani, appena eletti, di avere la possibilità di contribuire, in maniera concreta, alla vita amministrativa della Provincia di Salerno”.