GIUSY SORGENTE (FDI): “LA CHIUSURA DELLA MIA CAMPAGNA ELETTORALE AD AQUARA”

“In maniera coerente, grazie alla disponibilità del senatore Antonio Iannone, ho deciso di chiudere questa meravigliosa campagna elettorale nella mia Aquara”. Ad annunciarlo è Giusy Sorgente, candidata al Consiglio Regionale con Fratelli d’Italia.

“Sempre dalla parte del territorio, sempre dalla parte di chi, nonostante tutto, ha deciso di rimanere in questa nostra meravigliosa Provincia: è per questo che ho scelto di chiudere, domani 17 Settembre, a partire dalle 19:30, nella Piazza Vittorio Veneto di Aquara, la mia campagna elettorale per le Regionali”.

“Accanto a me”, conclude Giusy Sorgente, “ci sarà un nostro Senatore, l’amico Antonio Iannone, al quale va il mio ringraziamento per aver accolto il mio invito che è l’invito di una intera comunità, quella di tutte le aree interne della Provincia di Salerno, completamente dimenticata ed abbandonata negli ultimi 5 anni di Governo a guida De Luca”.