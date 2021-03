GLI ALBERGATORI DI SALERNO CHIEDONO PRIORITA’ NEI VACCINI AL PERSONALE DELLE STRUTTURE

Gli alberghi del comune di Salerno contestano il Piano Vaccinale Nazionale e richiedono l’urgente intervento del Presidente della Regione Campania per salvare la stagione turistica e decine di migliaia di posti di lavoro.

In una nota indirizzata al Presidente della Regione Campania e, per conoscenza, all’Assessore Regionale al Turismo e al Sindaco di Salerno, gli alberghi che hanno sede nel comune di Salerno esprimono profonda insoddisfazione per le anticipazioni del terzo aggiornamento del Piano Nazionale Vaccinale, che sembrano non tenere in alcuna considerazione le esigenze di ripartenza economica del Paese.

Si appellano, pertanto, alla Regione Campania chiedendo non priorità immediate ma certezze dei tempi di vaccinazione per i propri lavoratori, che consentano, dopo mesi di inattività, di evitare il fallimento della prossima stagione estiva che rappresenta l’unica ed irripetibile occasione di ripartenza del settore ricettivo.