I CONSIGLIERI REGIONALI LUCA CASCONE E CORRADO MATERA NELLA LISTA A TESTA ALTA

Inizia a prendere forma la “civica deluchiana” A Testa Alta, la lista che, con ogni probabilità, farà parte della coalizione di centro sinistra per le prossime elezioni Regionali in Campania. Tra i nomi che vengono dati per certi ci sono quelli di due consiglieri regionali in carica: Luca Cascone, eletto nel 2020 nella lista De Luca Presidente, e Corrado Matera, primo degli eletti 5 anni fa all’interno della lista Moderati. Cascone e Matera saranno candidati nella lista che, appena qualche settimana fa, è nata ufficialmente in Consiglio Regionale con la creazione del gruppo A Testa Alta-De Luca Presidente. Da valutare, poi, le candidature in rosa come anche le altre candidature maschili, per la lista che avrà il compito di rappresentare il gruppo De Luca all’interno della coalizione di centro sinistra.

