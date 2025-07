A ROMA INCONTRO TRA IL MINISTRO BERNINI ED IL NEO RETTORE UNISA D’ANTONIO

“Sono molto grato alla Ministra Bernini per questa opportunità di incontro informale, che testimonia la sua attenzione nei confronti dell’Università degli Studi di Salerno e, più in generale, delle vicende che le singole sedi attraversano in questa stagione di cambiamenti del nostro sistema universitario. ”

E’ quanto dichiara il neo rettore di Unisa Virgilio D’Antonio.

“Il dialogo ha toccato molti profiili: dalle riforme normative prossimo venture che riguarderanno gli Atenei italiani alle aspettative connesse alle risorse loro assegnate e all’evoluzione dell’abilitazione scientifica nazionale. Per la mia visione di Università, molto importante è stata anche l’attenzione che la Ministra ha voluto segnalare rispetto alle politiche di internazionalizzazione della didattica e della ricerca, che vedono gli Atenei come protagonisti di una vera e propria diplomazia della cultura, che, per un Paese come il nostro, è strategica e sarà decisiva negli anni a venire soprattutto in relazione a piani di sviluppo come il Piano Mattei”.