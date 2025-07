REGIONALI IN CAMPANIA. ATTESO A ROMA IL SUMMIT DEL CENTRO DESTRA

Mercoledi’ pomeriggio o, molto piu’ probabilmente, nella giornata di giovedi’: il summit dei leader del centro destra, a Roma, nelle prossime ore affronterà il nodo Regionali, ma, a quanto si apprende, non è detto che dalla riunione esca la soluzione al rebus Campania. I leader di Fdi, Forza Italia, Lega e Noi Moderati potrebbero, infatti, chiudere prima sui nomi di Puglia e Toscana, lasciando aperti, almeno per altre due settimane, i dossier che riguardano la Campania ed il Veneto. Una decisione che, di fatto, segue anche quella del centro sinistra, alle prese, proprio in questi giorni, con la trattativa tra De Luca e Schlein. In poche parole, il Centro Destra nazionale stabilirà il nome del candidato anche, e soprattutto, sulla base di quello che accadrà nel campo avversario, perchè è chiaro che con un centro sinistra compatto, con De Luca parte della partita, la sfida elettorale diventa proibitiva.

