CAPACCIO PAESTUM. MARTUSCIELLO (FI): “SODDISFAZIONE PER ASSOLUZIONE MARIA ROSARIA PICARIELLO”

“Esprimo piena soddisfazione per l’assoluzione di Maria Rosaria Picariello a Capaccio Paestum. L’archiviazione concessa dal GIP su richiesta del pubblico ministero pone fine a una vicenda dolorosa che ha ingiustamente fermato la sua carriera politica, esponendola oltremodo. Non è possibile tornare indietro, ma siamo certi che la sua vita politica possa riprendere con ancora più forza, determinazione e credibilità”. Lo dichiara Fulvio Martusciello, eurodeputato e segretario regionale di Forza Italia in Campania.

