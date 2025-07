SANITA’. CELANO (FI): “SU RUGGI I CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA HANNO LASCIATO L’AULA”

“Ancora una volta, la maggioranza che governa la città ha mostrato il proprio vero volto: quello di chi preferisce scappare piuttosto che affrontare con coraggio e responsabilità i problemi reali dei cittadini. Durante il Consiglio Comunale di oggi, al momento della votazione della mozione – da me presentata insieme ad altri colleghi – per chiedere verifiche ispettive e interventi urgenti presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, i consiglieri di maggioranza hanno abbandonato l’aula, facendo così mancare volutamente il numero legale.”

Lo denuncia il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Salerno Roberto Celano.

Un gesto grave e irresponsabile, che offende l’intelligenza dei cittadini salernitani e tradisce il mandato ricevuto.

La mozione chiedeva semplicemente trasparenza, chiarezza e un intervento della Regione e dello Stato per tutelare un diritto fondamentale: la salute, come sancito dall’articolo 32 della Costituzione. Chiedeva di fare luce sulle criticità denunciate da cittadini, medici, operatori sanitari e confermate da inchieste giornalistiche nazionali. Chiedeva di ascoltare il disagio diffuso di una comunità che, purtroppo, percepisce oggi il Ruggi non più come luogo di cura, ma come simbolo di disservizi e disorganizzazione.

La maggioranza, invece, ha scelto la fuga. Ha preferito non parlare, non vedere, non affrontare. Ha preferito proteggere un sistema opaco, che ha calpestato il merito, mortificato i professionisti della sanità e abbandonato i salernitani.

Il sistema sanitario campano – e quello salernitano in particolare – è stato ridotto a un campo di battaglia dove il clientelismo ha prevalso sulla competenza, dove le scelte politiche hanno messo all’angolo eccellenze professionali, come dimostrato dal caso della Torre Cardiologica. I dati Agenas certificano che siamo tra gli ultimi in Italia per qualità delle prestazioni. Eppure, c’è chi continua a nascondersi, a tacere, a difendere l’indifendibile.

Forza Italia non starà a guardare.

Saremo sempre dalla parte della verità, dei cittadini, dei medici, degli infermieri e di tutto il personale sanitario che ogni giorno cerca di fare il proprio dovere in condizioni spesso disumane. Continueremo a batterci per una sanità trasparente, efficiente, giusta. Continueremo a chiedere che il Ruggi torni ad essere un presidio di speranza, e non di paura.

Chi oggi ha lasciato l’aula ha voltato le spalle ai salernitani. Noi, invece, continuiamo a guardarli negli occhi. E a lottare per loro.