SARNO. IL SINDACO SQUILLANTE TAGLIA IL NASTRO DELLA NUOVA ROTATORIA DI EPISCOPIO

È stata inaugurata ieri sera la nuova rotatoria di Episcopio, risultato di un intervento attento di progettazione e riqualificazione volto a migliorare concretamente la viabilità e la sicurezza stradale per residenti e automobilisti.

L’intervento ha incluso anche il rifacimento del manto stradale, la sistemazione dei marciapiedi e la realizzazione di un parcheggio con circa 30 posti auto, la cui apertura è prevista nelle prossime settimane.

All’inaugurazione erano presenti il Sindaco Francesco Squillante, l’Amministrazione comunale, numerosi cittadini e i tecnici del Comune che hanno seguito da vicino ogni fase dei lavori.

“La nuova rotatoria di Episcopio è il frutto di una progettazione accurata, concepita per offrire funzionalità, sicurezza e decoro urbano” – ha dichiarato il Sindaco Francesco Squillante.

“Gli interventi finalizzati alla sicurezza stradale non sono mai secondari: rappresentano un investimento concreto nella qualità della vita e nella tutela di chi ogni giorno percorre le nostre strade. Garantire ordine, funzionalità e protezione significa prendersi cura della città in modo equo, senza lasciare indietro nessuna zona o cittadino.”

Il primo cittadino ha poi ribadito il grande valore del lavoro di squadra e della sinergia tra le diverse figure istituzionali e tecniche impegnate nella realizzazione del progetto.

“Ogni opera nasce da un impegno collettivo, fondato sull’ascolto, sulla presenza e sulla professionalità. Voglio esprimere un sentito ringraziamento ai tecnici comunali per la competenza e la dedizione dimostrate in ogni fase del progetto, e a tutta l’Amministrazione comunale per il costante supporto e la condivisione degli obiettivi. Solo lavorando fianco a fianco, ciascuno nel proprio ruolo e con senso di responsabilità, possiamo realizzare interventi capaci di lasciare un segno concreto sul territorio.”