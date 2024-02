I DATI DEL MINISTERO DELLA SALUTE: IN ITALIA MANCANO 4.500 MEDICI E 10.000 INFERMIERI NELLA SANITA’ PUBBLICA

Orazio Schillaci, nel corso dell’audizione davanti alla commissione Affari sociali della Camera, in merito all’indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell’emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia. “Mancano 4.500 medici e circa diecimila infermieri a livello nazionale. E questo ha portato al ricorso ai gettonisti con effetti deleteri per il sistema”. Lo ha affermato il ministro della Salute,, nel corso dell’audizione davanti alla commissione Affari sociali della Camera, in merito all’indagine conoscitiva sulla situazione della medicina dell’emergenza-urgenza e dei pronto soccorso in Italia.

Contro il fenomeno dei medici e degli infermieri gettonisti, ha proseguito il ministro, “è stata prevista una particolare disciplina per l’affidamento a terzi dei servizi medici ed infermieristici: l’articolo 10 offre la possibilità di ricorrere all’esternalizzazione dei servizi medico-sanitari a terzi con la stipula di contratti in un’unica soluzione sono nei casi di necessità e d’urgenza, laddove non sia possibile sopperire altrimenti alla carenza del personale sanitario”.