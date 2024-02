SINDACI SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI: TROPPI RITARDI NEL PAGAMENTO DEI LAVORI PNRR

Stati di avanzamento per milioni di euro che attendono di essere liquidati dalla Unità di Missione per i Fondi Pnrr, centinaia di comuni con l’acqua alla gola e migliaia di aziende costrette a fermare i lavori per mancanza di liquidità. E’ questo il quadro che emerge, in queste settimane, dai territori che sono stati capaci di progettare opere finanziate dalle diverse misure del Piana Nazionale di Ripresa e di Resilienza, ma che oggi devono fare i conti con i clamorosi ritardi nel pagamento da parte del Governo. Eppure, stando alle notizie che arrivano da Roma, i fondi ci sono: mancano, pero’, gli uomini, i tecnici che, prima di dare il via libero al saldo di quanto richiesto, devono effettuare una verifica sulla documentazione inviata. E, cosi’, quella che doveva essere una grande opportunità di sviluppo e di crescita per tanti piccoli comuni d’Italia, si sta trasformando in un incubo nel quale i Sindaci sono sull’orlo di una crisi di nervi e le imprese in grave difficoltà economica.

