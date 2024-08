I GAZEBO DI FRATELLI D’ITALIA IN TUTTA LA REGIONE CAMPANIA PER IL MESE DI AGOSTO

“Abbiamo già tenuto nel mese di luglio alcuno gazebo per illustrare come il Governo Meloni sta cambiando l’Italia. In tutte le province i nostri dirigenti e militanti insieme ai Parlamentari, Europarlamentari e Consiglieri Regionali, stanno tenendo iniziative sui temi fisco, giustizia, premierato ed autonomia. Una specifica campagna riguarda anche gli anziani, vera radice della nostra Comunità Nazionale. Nel mese di agosto ci sposteremo nei luoghi di vacanza. In particolare nella tappa di Positano che si terrà sabato 10 agosto 2024 in piazza dei Mulini dalle ore 10,30 alle 13 sarà distribuito a tutti i turisti che lo vorranno il cruciverba dei Patrioti. Per chi vive la politica come passione ed impegno civile non ci sono vacanze e ringrazio i nostri militanti, dirigenti, Amministratori locali ed eletti apicali che saranno in campo per informare i cittadini sui veri contenuti dei provvedimenti di Governo attesa la falsa narrazione di una sinistra confusa e smarrita che ogni giorno ricorre a menzogne e demagogiche iniziative.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

