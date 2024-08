FORZA ITALIA. FULVIO MARTUSCIELLO IN DIFESA DI ADOLFO SCARANO: “PERSONA SERIA, HA FATTO BENE A CAMEROTA”

“L’avvocato Adolfo Scarano, professionista di origini italo Venezuelane da sempre impegnato per il suo comune e difensore di temi cari al nostro partito ed al compianto presidente Berlusconi, nelle ultime è stato oggetto di alcune critiche riguardanti la sua partecipazione ad un evento in difesa del Venezuela Libero durante il quale ha rappresentato anche i simboli di Forza Italia, partito vicino alla causa italo venezuelana, adesso più che mai.

Rivolgo ad Adolfo, ai forzisti camerotani e agli Italo venezuelani che hanno partecipato all’iniziativa i miei ringraziamenti, sono un brillante esempio di attivismo politico al quale dobbiamo costantemente rifarci.”

Lo dichiara l’Onorevole Fulvio Martusciello, Capogruppo al Parlamento Europeo per Forza Italia e Segretario Regionale di Forza Italia Campania

Share on: WhatsApp