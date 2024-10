Si chiude con un ottimo risultato la due giorni di piazza per i Gazebo dei Giovani di Forza Italia della Provincia di Salerno: dal Comune capoluogo all’Agro, dalla Piana del Sele al Cilento, in tutte le principali piazze tra ieri ed oggi i giovani azzurri hanno incontrato cittadini e simpatizzanti per concludere la campagna di adesione a Forza Italia.

