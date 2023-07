I MODERATI E RIFORMISTI DELLA CAMPANIA PRESENTANO IL MOVIMENTO A ROMA

Mercoledì 26 Luglio alle ore 14.00 presso la Camera dei Deputati, Sala Tatarella in Via Uffici del Vicario in Roma, la conferenza stampa di presentazione del gruppo consiliare della Regione Campania, ‘Moderati e Riformisti’.

Con l’onorevole Lorenzo Cesa, segretario nazionale Udc, Gianfranco Rotondi, deputato di Fdi e leader di ‘Verde è Popolare’, Stefano Caldoro e Lucio Barani, segretario e presidente nazionale Riformisti e Liberali – Nuovo Psi’, saranno presenti, oltre al capo della opposizione di centrodestra in Campania, il capogruppo della formazione regionale, Livio Petitto, il consigliere Massimo Grimaldi ed il consigliere Gennaro Cinque.

Il gruppo regionale è l’avvio di un percorso nazionale, di unione e collaborazione intrapreso dai partiti protagonisti e destinato a crescere nel centrodestra italiano.