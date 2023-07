SALERNO. NASCE FORUM DEI GIOVANI, LA SODDISFAZIONE DEL COMITATO PROMOTORE

“Siamo estremamente contenti dell’ormai, a quanto pare, prossima approvazione del regolamento del Forum dei Giovani da parte del Consiglio Comunale di Salerno. Si tratta di una decisione che risponde finalmente ad una richiesta che questo Comitato, promotore della costituzione del Forum dei Giovani al Comune di Salerno, porta avanti, stimolando e pungolando tutti gli enti e le istituzioni preposte, fino al Consiglio Nazionale dei Giovani, da circa 16 e lunghi anni.”

Lo scrivono i responsabili del Comitato per la istituzione del Forum dei Giovani.

Siamo estremamente contenti anche del fatto che ora il Forum sembra piacere a tutti, perché vuol dire che il lavoro di sensibilizzazione messo in campo da questo Comitato è stato utile, tanto da convincere praticamente l’intero scenario politico cittadino, scatenando una vera e propria corsa alla “paternità” dell’istituzione.

Aspettiamo quindi che l’iter istituzionale faccia il suo corso e che si arrivi all’attivazione di un organismo che permetterebbe finalmente ai giovani salernitani di partecipare direttamente alle decisioni che vengono prese sul loro futuro.

Parteciperemo attivamente al Forum e lo faremo con le tantissime idee che ormai da anni animano l’attività di questo Comitato. In questi anni, sui canali social @forumgiovanisalernocomitato e sul sito web www.comitatofdgsalerno.it, abbiamo raccolto infatti una serie di proposte che vanno dalle: corse notturne per il trasporto pubblico alla riqualificazione delle aree verdi in disuso, da un vero e proprio piano della notte che contempli rassegne musicali e rispetto degli spazi di aggregazione giovanile fino alla mappatura delle famiglie e dei lavoratori vulnerabili.

Il nostro appello è di rivederci tutti quanti insieme, ancora una volta, insieme a tutti i giovani e alle associazioni della nostra città, al prossimo Consiglio Comunale, che dovrebbe tenersi presumibilmente il 31 luglio, dove saremo lì ancora una volta per far sentire la nostra voce.