I NUOVI EQUILIBRI POLITICI IN CAMPANIA. MASTELLA SU, NODO PD E INCOGNITA ITALIA VIVA

Se Clemente Mastella dovesse ottenere, come pare scontato, in un ruolo di prestigio all’interno del nuovo Governo Conte, per il leader di Benevento si tratterebbe di un importante trampolino di lancio per tutta la politica da portare avanti sul territorio regionale. Marito Sindaco di Benevento, Moglie Ministro dell’Agricoltura? E’ un’ipotesi in campo, una soluzione che potrebbe cambiare anche gli equilibri attuali nel centro sinistra in Campania. Ed il Partito Democratico ?

Per il momento Enzo Amendola resta saldamente ancorato alla sua poltrona di Ministro degli Affari Europei ma c’è chi pensa ad una sua sostituzione per una candidatura a sindaco nel Comune di Napoli: un salto nel vuoto che, probabilmente, Amendola non accetterà.

Italia Viva, in questo momento, governa, in alleanza, alla Regione Campania ed in numerosi comuni importanti del territorio campano ma la rottura a Roma non puo’ non avere i suoi effetti anche a Napoli come nelle altre città dove si andrà al voto: Napoli, Salerno e Caserta.

A Salerno, come si suol dire, si sono portati avanti con il lavoro: il partito è letteralmente spaccato, con il simbolo che sostiene Napoli come candidato sindaco ed i consiglieri comunali in carica che sono da tutt’altra parte.

Le grandi manovre, pero’, sono appena iniziate e c’è chi scommette anche su di una riduzione del numero dei consiglieri regionali di Italia Viva che, per diversi motivi, potrebbero tornare alla casa madre: il Partito Democratico.

