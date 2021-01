I TITOLI DI STATO BENE SUL MERCATO: SCENDE IL TASSO, AUMENTA LA RICHIESTA

Nella sola giornata di martedi’ scorso, il Ministero delle Finanze ha collocato sul mercato privato, composto anche dagli Istituti Bancari, ben 10,5 miliardi di euro di titoli di stato con il costo di interesse pari allo 0,50% ma, la notizia piu’ sorprendente, è che per la medesima asta vi erano state richieste oltre 10 volte la disponibilità, per un totale di 105 miliardi di euro. Un segnale incoraggiante per le casse dello Stato che, secondo una prima proiezione che riguarda tutto il 2021, dovrà procedere alla collocazione di titoli per un ammontare di 345 miliardi di euro su di un mercato che continua a mostrare fiducia per i titoli italiani, come per tutti quelli Europei, grazie alle politiche di copertura da parte della Bce. Rispetto all’anno 2020, tra l’altro, è previsto un risparmio percentuale molto significativo sui costi del debito pubblico che giunge molto vicino al 2%.

