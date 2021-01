IN ARRIVO NUOVE CHIUSURE MA I RISTORI SLITTANO A FEBBRAIO 2021: ECCO PERCHE’

Il nuovo DPCM del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che entro la prossima settimana stabilirà nuove restrizioni e nuove chiusure per attività commerciali, non potrà contenere alcun tipo di ristoro immediato per le categorie coinvolte. O, almeno, non potrà farlo fino a fine gennaio 2021. Nella Legge Finanziaria, appena approvata, il Fondo di Garanzia per nuovi ristori, pari a 3,8 miliardi, è stato infatti assorbito dalle norme sui diversi bonus (da quello per le autovetture al bonus sciacquone), richiedendo per un nuovo giro di indennizzi a fondo perduto uno scostamento di bilancio, da votare con maggioranza assoluta di Camera e di Senato. E, diciamola con franchezza, non tira aria buona a Palazzo Chigi per chiedere agli alleati di governo un nuovo sforzo che, se tutto andrà bene, potrà essere solo a fine gennaio 2021, entrando in vigore per il mese di febbraio. Tempi duri all’orizzonte per chi è in attesa di una imminente chiusura e di un dovuto ristoro per la mancata attività lavorativa svolta.

Share on: WhatsApp