IANNONE (FDI): “MARTEDI’ OK FONDI GOVERNO, ANCI E DE LUCA CONVOCANO SINDACI INUTILMENTE”

“Ridicolo che De Luca con la complicità del solito Marino (ormai sono Stanlio e Onlio) convochi i sindaci campani per una riunione a Napoli sui fondi per il completamento delle opere dei Comuni. Stanlio (De Luca) ha chiesto ad Onlio (Marino) di fingere di aver chiesto una riunione che è stata accordata per le ore 16 in Regione.”

Lo scrive, in una nota, il Coordinatore Regionale di Fdi in Campania Antonio Iannone.

Una farsa che è una grande presa in giro per i Sindaci perché De Luca sa benissimo, in quanto ha partecipato al pre consiglio Cipess, che è programmata proprio per martedì alle 16,30 la riunione del Cipess in cui sarà portata la delibera dei 388 milioni di euro per le opere di completamento dei Comuni.

Insomma cari Sindaci non fate tardi martedì alle 16 all’incontro in Regione perché se tardate di 30 minuti la presa per il culo non riesce bene e De Luca e Marino ci rimangono male.