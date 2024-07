SOLOFRA. D’URSO (SOLOFRA LIBERA): “MORETTI CONFUSO SU BILANCIO, ORA DIMETTETEVI”

Lo scrive, in una nota, Antonello D’Urso, capogruppo in Consiglio Comunale di Solofra Libera.

Infine, appare evidente la totale assenza del Vicesindaco sulle questioni che contano, il quale, occorre sottolineare, non ha votato, sia in Giunta che in Consiglio comunale, l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2023.

Il resto della maggioranza naturalmente è in silenzio : qualcuno non ha capito cosa sta accadendo, qualcuno preferisce non parlare, qualcuno non vuole rinunciare alla propria indennità. Tutti complici dell’attuale situazione.