IMMA VIETRI (FDI): “SU FONDI COESIONE DA DE LUCA E MARINO (ANCI) ENNESIMA COMMEDIA”

“De Luca e Marino protagonisti dell’ennesima commedia, sono due attori in cerca di pubblico. Peccato che non fanno ridere, ma ridicolizzano soltanto le Istituzioni che rappresentano”. Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri: “E’ davvero bizzarro che il presidente dell’Anci Campania comunichi alla stampa di aver chiesto al presidente della Regione una riunione con i Sindaci per discutere dei Fondi di Sviluppo e Coesione mentre è successo esattamente il contrario. E’ sotto gli occhi di tutti, quindi, che Marino sta utilizzando in modo strumentale l’Anci per fare da spalla alle sceneggiate propagandistiche del suo governatore. Quello che entrambi non dicono, infatti, è che il Governo Meloni – sottolinea Vietri – ha già stanziato 1,8 miliardi di risorse per la Campania destinate ai Campi Flegrei, a Bagnoli e ai Comuni. De Luca, che ha partecipato al pre-consiglio del Cipess, sa benissimo che proprio per martedì 9 luglio, alle 16.30, è stato convocato il Cipess per l’approvazione definitiva della delibera dei 388.577.000 Euro, di cui fino a 97.139.250 Euro per il 2024 e fino a 291.417.750 Euro per il 2025. In pratica, il presidente della Regione ha fatto convocare a Marino la riunione con i Sindaci esattamente 30 minuti prima di quella del Cipess. De Luca, con la complicità del presidente dell’Anci Campania, si è superato”, conclude Vietri.

