IL CENTRO DESTRA ALLE PRESE CON I REBUS PROVINCIA E CAPACCIO: D’ACUNZI E FASOLINO LE SOLUZIONI ?

Il Centro Destra della Provincia di Salerno, alle prese con la composizione delle liste per le prossime elezioni Regionali in Campania, dovrà, necessariamente, dedicare tempo e risorse alla ricerca dei nomi per le candidature alla Presidenza della Provincia di Salerno ed alla carica di Sindaco di Capaccio. Due rebus da sciogliere quanto prima, anche se, in maniera ufficiosa, sembrano già emergere alcune possibili soluzioni: per la Provincia di Salerno circola, con insistenza, il nome di Gennaro D’Acunzi, Sindaco del Comune di Nocera Superiore, eletto con uno schieramento civico ma, pare, propenso ad effettuare una scelta di campo; per il Comune di Capaccio, dopo le dimissioni dei Consiglieri Comunali, i tempi sono davvero stretti e nelle ultime ore è venuto fuori il nome dell’ex Presidente del Consorzio Aeroporto di Salerno Antonio Fasolino. Il centro destra della Provincia di Salerno, a questo punto, quanto prima dovrà convocare una riunione nella quale prendere decisioni abbastanza importanti e che richiedono tempi veloci.

