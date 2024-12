IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SALERNO CHIAMATO A DECIDERE SU ZONA CONTESTATA PAGANI – SANT’EGIDIO

E’ stato convocato, in maniera ufficiale, per venerdi’ 14 Dicembre alle 12:30 il Consiglio Provinciale di Salerno per esprimere il proprio parere sulla Legge Regionale che dovrà disciplinare, mediante un referendum, il futuro della zona contestata tra i Comuni di Pagani e di Sant’Egidio del Monte Albino. Il disegno di Legge Regionale, per il momento, prevede che a partecipare al referendum popolare siano solo i cittadini residenti all’interno della zona contestata, oltre quelli in un ambito territoriale non superiore ai 150 metri.Una circostanza che il Comune di Pagani, insieme ad alcuni consiglieri regionali, contesta in quanto vi sarebbe un netto vantaggio, nel voto, per il Comune di Sant’Egidio. Una questione dalla quale dipendono i destini dei due comuni, che proprio dalla zona contestate, nella quale ricade una rigogliosa zona industriale (del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino), sperano di poter incamerare importanti introiti fiscali. Da Napoli, dalla maggioranza del Consiglio Regionale, l’indicazione è quella contenuta all’interno della Legge Regionale: in maggioranza, a Palazzo Sant’Agostino, c’è maretta perchè c’è chi ,per appartenenza territoriale o per vicinanza politica ad alcuni consiglieri regionali, è intenzionato a votare contro, di fatto, spaccando l’intera coalizione che governa la Provincia di Salerno.

Share on: WhatsApp