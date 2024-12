IL PD PRESENTA EMENDAMENTI CONTRO ELON MUSK AL DECRETO LEGGE CONCORRENZA

Nell’ambito del dl Concorrenza, i senatori del Partito democratico (Pd) Nicita e Basso hanno depositato due emendamenti “anti-Musk”. In un emendamento – si legge in una nota – viene fatto divieto ai soggetti che esercitano il controllo di piattaforme online oggetto della regolazione del Digital services act, come Musk nel caso di X, di offrire servizi di connettività all’ingrosso e al dettaglio, inclusa la connettività satellitare, sul territorio italiano.

Nel secondo emendamento, sempre a firma di Nicita e Basso, viene esclusa la tecnologia satellitare di soggetti terzi dall’accesso alle risorse Pnrr già oggetto di gara e assegnate agli operatori di telecomunicazione.