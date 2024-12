NELLA NUOVA LEGGE DI BILANCIO REGIONALE SPUNTA LA TASSA SULLE UNIVERSITA’ TELEMATICHE

C’è una nuova tassa regionale, all’interno della Legge di Bilancio che l’Assessore Cinque, nel pomeriggio, ha illustrato nel corso di una riunione della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale. Ad essere colpite saranno tutte le Università Telematiche che, per ogni iscritto residente in Campania, dovranno versare una tassa nelle casse della Regione Campania. E’ questa una delle poche novità, rispetto agli anni passati, contenuta nel disegno di legge che, ottenuto l’ok da parte della Commissione Bilancio, si appresta ad approdare in Aula, con ogni probabilità il prossimo 20 Dicembre.

Tra le nuove norme c’è anche un debito da 150milioni di euro, interamente finanziato da Cassa Depositi e Prestiti, per la partecipazione, come cofinanziamento, ai progetti che ottengono fondi dal Governo o dall’Unione Europea.

Capitolo sanità: nel corso del suo intervento in Commissione Bilancio l’assessore regionale al ramo Cinque ha ribadito che, per il 2025, a causa di una norma del Governo che penalizza le regioni che non hanno un avanzo di bilancio, non sarà possibile effettuare nuovi investimenti nel settore della sanità. Le uniche regioni a poterlo fare saranno la Lombardia e le Marche.