CAVA DE’ TIRRENI. VICENDA CONSORZIO FARMACEUTICO, AL COMUNE RIUNIONE DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI

La consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Annalisa Della Monica, in funzione di Presidente del Consiglio comunale facente funzioni, ha convocato la Commissione dei Capigruppo per il 10 dicembre 2024 alle ore 16:30 presso la Sala Consiliare, per discutere il seguente punto all’ordine del giorno: “Informativa sulle recenti vicende relative ai mandati di pagamento del Settore Finanziario, con particolare riferimento agli obblighi di trasparenza amministrativa”.

“Tale convocazione – afferma Della Monica – è finalizzata esclusivamente ad affrontare l’argomento nell’ottica di garantire la massima trasparenza verso il Consiglio Comunale e la cittadinanza. Si precisa che la discussione non intende, in alcun modo, interferire con le attività e le prerogative degli organi inquirenti e giudiziari eventualmente coinvolti”. In considerazione delle recenti notizie diffuse dai mass media e riportate sugli organi di stampa, che stanno mettendo in discussione l’immagine istituzionale del Comune di Cava de’ Tirreni, appare indispensabile fornire un chiarimento esaustivo e trasparente su quanto accaduto. Tale azione è necessaria per tutelare

l’integrità e la credibilità dell’istituzione comunale nei confronti della cittadinanza e dell’opinione pubblica. Per un confronto più completo e approfondito, oltre alla partecipazione del Sindaco, è stata richiesta la presenza del Segretario Generale e dei Revisori dei Conti , nonché del Presidente della Commissione Controllo e Garanzia , al fine di contribuire con osservazioni e analisi sui temi oggetto della discussione.