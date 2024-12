NAPOLI. LA LEGA PROPONE DI RIVEDERE LA GESTIONE DELLA VIVIBILITA’ NEL CENTRO STORICO

“La proposta di un ticket per i turisti che visitano il centro storico e l’aumento della tassa di soggiorno sono due questioni distinte, con impatti altrettanto diversi. Sull’aumento della tassa di soggiorno, critichiamo l’assenza di confronto con gli operatori del settore. Non si può procedere ignorando chi vive il turismo in prima linea. Siamo contrari, ma ci riserviamo di valutare in aula, ascoltando le categorie coinvolte. Se questo aumento dovesse essere approvato, esigiamo che le risorse aggiuntive siano interamente dedicate al miglioramento dell’accoglienza turistica. Sul ticket per il centro storico, la nostra posizione è netta.

Non c’è più tempo per slogan e demagogia. La vivibilità dei quartieri storici è ormai al collasso: strade impraticabili, residenti abbandonati, sicurezza a rischio. Se i turisti faticano a camminare, figuriamoci chi qui ci vive e deve affrontare il caos quotidiano. Siamo pronti a votare a favore del ticket, ma a una condizione: che venga applicato solo ai turisti “mordi e fuggi” e che i fondi raccolti siano investiti esclusivamente per restituire dignità e vivibilità ai residenti, oltre che per migliorare l’esperienza dei visitatori. Basta chiacchiere: è il momento di agire”. Così in una nota il coordinatore cittadino della Lega, Enzo Rivellini e i consiglieri comunali Domenico Brescia e Bianca D’Angelo.