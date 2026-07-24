IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA SI RIUNISCE IL 29 LUGLIO: ROTTAMAZIONE E ASSESTAMENTO DI BILANCIO

Il Consiglio Regionale della Campania tornerà a riunirsi mercoledi’ 29 Luglio, a partire dalle 13:00, con una serie di provvedimenti all’ordine del giorno di natura finanziaria. Tra questi spiccano, di certo, l’approvazione del Regolamento per la Rottamazione dei Tributi Regionali, che ha ricevuto già l’ok da parte della Commissione Bilancio, ma anche l’assestamento di bilancio che, come annunciato dal Presidente Roberto Fico, consentirà all’Ente Regione di liberare numerose risorse sull’intero territorio della Campania.
Quello di Mercoledi’ 29 Luglio sarà, di certo, l’ultimo Consiglio Regionale prima della pausa estiva che porterà ad una sospensione di tutte le attività per una intera settimana a ridosso del Ferragosto 2026.