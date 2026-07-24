EDMONDO CIRIELLI (FDI): “CASO FAKIR, PIENO SOSTEGNO A PIANTEDOSI. ISTITUZIONI NON ALIMENTINO TENSIONI”

“Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha richiamato tutti, con equilibrio e senso delle istituzioni, alla responsabilità che ogni rappresentante pubblico deve assumersi quando affronta vicende dolorose e delicate. A cominciare da chi ricopre incarichi istituzionali, soprattutto i sindaci che sono anche ufficiali di pubblica sicurezza e che dovrebbero essere i primi tutore dell’ordine pubblico, almeno in via preventiva. E il ministro degli Interni in questa funzione ha il dovere di vigilare e richiamare anche i primi cittadini. Quando manifestazioni pubbliche degenerano con aggressioni ai poliziotti e danni alle città, è legittimo interrogarsi sulle responsabilità funzionali e istituzionali di chi esercita male il suo compito”. Lo ha dichiarato Edmondo Cirielli, coordinatore della direzione nazionale di Fratelli d’Italia.

“Il governo e soprattutto il ministero degli Interni continuerà a lavorare per garantire sicurezza, trasparenza e legalità e non si farà certo intimidire da chi scambia le posizioni ideologiche con le proprie responsabilità giuridiche. In momenti così delicati serve abbassare i toni, rispettare il lavoro della magistratura e sostenere chi ogni giorno garantisce la sicurezza del Paese. Questo è il comportamento che i cittadini si aspettano da tutte le istituzioni”, ha concluso Cirielli.