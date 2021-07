IL FLOP DEL CONCORSO PER 2.800 TECNICI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: VACANTI IL 47% DEI POSTI

E’ stato un vero flop il Concorso che, in tempi record, il Governo Draghi ha bandito per l’assunzione a tempo determinato, all’interno della Pubblica Amministrazione, di 2.800 tecnici in grado di supportare le amministrazioni locali nella realizzazione di progetti finanziati dai fondi del PNRR. Un fallimento senza precedenti se si considera che, nonostante siano stati ammessi alla seconda prova tutti i partecipanti, sono rimasti vacanti il 47% dei posti da assegnare. I tecnici snobbano la Pubblica Amministrazione: certo e le ragioni sono anche molto semplici perchè ai vincitori del concorso veniva proposto un contratto a tempo determinato (quello necessario per il completamento dell’opera) ed una retribuzione lorda di 1.400 euro mensili. I professionisti del settore, dunque, preferiscono di gran lunga il mercato del lavoro privato dove i guadagni, soprattutto per le figure competenti, è ben piu’ alto.

Share on: WhatsApp