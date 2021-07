M5S, E’ L’ORA DELLA VERITA’: CRIMI INDICE VOTO SU DIRETTIVO MA SUL NUOVO SITO. NO A GRILLO

Lo strappo, inevitabile, avverrà nelle prossime ore all’interno del Movimento 5 Stelle: il reggente del partito Vito Crimi non risponde piu’ a Beppe Grillo, tanto che ha indetto il voto per l’elezione del nuovo Direttivo Nazionale del M5S sulla nuova piattaforma e non, invece, come chiesto da Grillo, sul sito dell’associazione Rousseau. Adesso si passa alla conta, è il momento di creare le due file e capire chi va con Conte e chi resta con Grillo: questo, almeno, nella composizione dei gruppi parlamentari. Poi ci sarà da capire la reazione dell’elettorato, degli alleati e, soprattutto, chi potrà utilizzare il logo del M5S che, nell’immaginario collettivo, rappresenta ancora un punto di riferimento.

