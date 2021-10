Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo difeso con le unghie e con i denti questo passo di civiltà che il Paese ci chiede.

Ieri si è persa un’altra occasione per fare un passo avanti.

Un irresponsabile sabotaggio”. Così il M5s in un post sullo stop al ddl Zan.



“Gioire come allo stadio per lo stop al Disegno di Legge sull’omotransfobia, è successo anche questo in aula fra i senatori del centrodestra. Eppure la politica dovrebbe ascoltare quello che l’Italia chiede, colmare un vulnus normativo nel contrasto alle discriminazioni” aggiunge il M5s.