PD SALERNO, TRE NOMI PER LA SEGRETERIA: IANNUZZI, BONAVITACOLA E LANZARA

Parte, oggi, ufficialmente la stagione congressuale del Partito Democratico della Provincia di Salerno: tutti a caccia di un nome che possa unire, come avvenuto nel corso delle passate assemblee elettive, tutti a caccia di un sostituto dell’attuale Segretario Provinciale Vincenzo Luciano che, per motivi diversi, non rivestirà piu’ il ruolo di Segretario del Pd. Ed allora spuntano le prime ipotesi: quella piu’ accreditata porta al nome dell’attuale Vice Presidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, uomo di grande e lunga esperienza politica ed amministrativa, espressione diretta del Presidente della Regione Vincenzo De Luca. Un’apertura verso ambienti moderati ? Perchè no con il nome dell’ex parlamentare del Partito Democratico Tino Iannuzzi, particolarmente attivo, negli ultimi mesi, con la campagna elettorale per le Comunali di Salerno: la sua elezione a Segretario Provinciale sarebbe anche un segnale di discontinuità, da lanciare alla Segreteria Nazionale del Pd che guarda sempre con sospetto a quanto accade in Campania ed in Provincia di Salerno. Infine, il nome della continuità con Luciano e con l’attuale gruppo dirigente: il sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara.

