ANDREA VOLPE A BELLIZZI CON FULVIO BONAVITACOLA PER UN ANNO DI ATTIVITA’ IN CONSIGLIO REGIONALE

Ha scelto la sua Bellizzi ed anche la compagnia del Vice Presidente della Giunta Regionale Fulvio Bonavitacola, per un incontro pubblico, in programma domenica 31 Ottobre, a partire dalle 10:30, nel corso del quale fare un primo resoconto della sua attività da consigliere regionale. Per Andrea Volpe, Consigliere Regionale del Partito Socialista Italiano, è il momento di stilare un primo bilancio del suo lavoro a Napoli: e non a caso, i temi sui quali Volpe si confronterà con i cittadini sono quelli delle Infrastrutture, dello Sviluppo e dell’Ambiente.

